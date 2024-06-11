Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы

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Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате крушения самолета, на борту которого находились он и еще девять человек. Обломки самолета были обнаружены спасателями спустя сутки после аварии, сообщает кенийская радиостанция Capital FM.
«Смерть Чилимы и девятерых пассажиров подтверждена», — передает радиостанция.Уточняется, что обломки самолета были найдены спустя день после того, как он исчез с радаров.
Согласно информации Министерства обороны региона, самолет пропал с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу, где Чилима планировал присутствовать на похоронах бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. В связи с трагедией президент Малави Лазарус Чаквера отменил свою запланированную поездку на Багамские острова.
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