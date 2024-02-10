Жертвами флоридской авиакатастрофы стали два человека

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По предварительным данным, два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.
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Артем Путинцев