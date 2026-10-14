Владелец фотостудии мастурбировал в московском метро

14 октября 2026, 16:06

В Москве фотографа арестовали на 15 суток за мастурбацию в метро

Фото: istockphoto/Svetlana123

Владелец фотостудии предстал перед судом после задержания за непристойные действия в вагоне московского метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».