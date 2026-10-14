Владелец фотостудии мастурбировал в московском метро
Владелец фотостудии предстал перед судом после задержания за непристойные действия в вагоне московского метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел на Люблинско-Дмитровской линии. 57-летний фотограф сел в поезд, следовавший в направлении станции «Печатники», и, несмотря на присутствие других пассажиров, начал заниматься самоудовлетворением прямо в вагоне. Мужчину задержали.
В ходе судебного заседания он полностью признал вину. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
Ранее петербуржец мастурбировал в метро на глазах у девушек и попался. Подробности — в нашем материале.
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