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Владелица выброшенного из поезда кота Гайфуллина заявила о его поисках

19 января 2024, 15:45
Фото: istockphoto.com/Serjio74

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Владелица кота Твикса, выброшенного из поезда проводницей, Владислава Гайфуллина заявила, что поиски животного продолжаются.

«Сейчас идёт поиск в районе вокзала. Его там видели работники. Больше известий о нём нет. Везде смотрят по этим же улицам, рядом здания, торговые центры, подвалы домов, теплотрассы. Пока не видели. Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Гайфуллина.

Она подчеркнула, что сотрудница, выбросившая кота, не предпринимала попыток связаться с ними и извиниться ли хотя бы объяснить свой поступок.

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#поезда
#работники
#происшествие
#животные
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В Серпухове пожарные спасли пенсионерку из задымлённой квартиры
19 января 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилую женщину спасли работники Мособлпожспаса из задымлённой квартиры на первом этаже в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Службу-112 позвонили соседи женщины, которые почувствовали запах гари и не смогли достучаться до хозяйки квартиры», — отмечается в сообщении.

Пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что на кровати лежит женщина без сознания, а на кухне подгорает еда. Спасатели выключили плиту, обеспечили проветривание квартиры и эвакуировали хозяйку из задымлённого дома. На свежем воздухе женщине оказали первую помощь и передали сыну, который отвёз мать в больницу.

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#спасатели
#серпухов
#происшествие
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В Саратове возбудили дело на петербурженку, устроившую пьяный дебош в самолёте
19 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Akintevs

В Саратове возбудили уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила пьяный дебош на борту самолёта, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
Напомним, 17 января самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова из-за женщины, устроившей пьяный дебош на борту.

Как сообщили агентству, 26-летняя жительница Санкт-Петербурга по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, курила электронные сигареты, материлась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания бортпроводников.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе управления.

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#уголовное дело
#саратов
#самолет
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Девочка загорелась после того, как отец обработал ей голову бензином из-за вшей
Голова девочки загорелась после нанесения бензина из-за вшей в ЛНР
19 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ЛНР девочка загорелась заживо после того, как родители обработали ей голову бензином, чтобы вывести вшей. Ребенок в коме. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, отец заметил вшей у дочери. Тогда он вспомнил старый способ избавления от насекомых и намазал дочери голову бензином. Причем сделал он это на кухне рядом с печкой. Через несколько минут родители услышали страшный крик девочки, забежав на кухню, они увидели, что она горит. Потушив девочку, они вызвали скорую помощь.

В тяжелом состоянии пострадавшую отвезли в больницу в Луганск, через два дня ее перевели в медучреждение Ростова-на-Дону. При этом родители ни разу не навестили дочь, объясняя это тем, что не могут выехать из республики из-за проблем с документами.

Пока состояние девочки не улучшается, а врачи ставят неутешительные прогнозы. Полиция проводит проверку.

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#человек
#отец
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В Туве семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом, два ребенка погибли
Ховалыг: Семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом в Кызыле
19 января 2024, 15:25

Фото: istock / DarthArt

В Вавилинском затоне в Кызыле семья участника спецоперации из пяти человек отравилась угарным газом. Об этом сообщил губернатор Тывы Владислав Ховалыг в телеграм-канале.

По данным главы региона, 14-летнюю девочку и месячную малышку врачам не удалось спасти. Родители и брат-первоклассник доставлены в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Известно, что отец семейства служит по контракту и только вернулся из зоны специальной военной операции.

«Следствию предстоит установить все обстоятельства ЧП. Содействие оказывают представители нашей межведомственной группы по делам несовершеннолетних, которые уточняют все данные о семье. <...> Мы окажем семье всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.
Как сообщили родственники пострадавших, семья жаловалась на проблемы с печкой. Планировалось провести чистки, так как это опасная ситуация, возникающая в частных домах.

«Поэтому крайне важно продолжить нашу работу по установке пожарных извещателей и датчиков угарного газа», — написал Ховалыг.
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#семья
#чп
#отец
#отравление
#смерть
#сво
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Суд в Брянске вынес приговор матери, убившей грудного ребёнка в СИЗО
19 января 2024, 15:04

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Брянске вынес приговор женщине, убившей полуторамесячного сына в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Ранее судимая за наркотики Анастасия Ковалёва попала в следственный изолятор за повторный сбыт наркотических веществ, где родила сына.

Когда сын Ковалёвой расплакался, она швырнула его на деревянный пол и дважды ударила головой о покрытие. От полученных травм полуторамесячный мальчик скончался на месте.

В ходе судебного заседания Ковалёва признала свою вину, однако, не раскаялась.

В результате суд Брянска, с учётом двух предыдущих сроков Ковалёвой, вынес ей суммарный в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#суд
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#убийство
#сизо
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Губернатор Травников: Из-за аварий в теплосетях в Новосибирске введён режим ЧС
19 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto/tanyss

В Новосибирске из-за аварий на теплотрассах введён режим чрезвычайной ситуации. На этот раз при заполнении трубопровода произошёл прорыв на Петропавловской улице.
Городские власти решили ввести в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам губернатора региона Андрея Травникова, в зоне аварии события развиваются «по плохому сценарию». В своём телеграм-канале он написал, что без нормального теплоснабжения в районе аварии остаются 69 жилых домов.

Отмечается, что за последние сутки это уже третья авария в теплопроводящих сетях этого района. Аварийные бригады работают без устали, но не везде успевают. Из-за сбоев в работе теплосетей сдерживается подача теплоносителя и восстановление нормативного теплоснабжения в окрестных домах. К ремонтным работам на теплотрассах привлечены дополнительные бригады из соседних городов.

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#авария
#чс
#режим
#теплоснабжение
#ремонт
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Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*
19 января 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В суде для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, запросили 28 лет лишения свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Обвинение просит заключить Трепову* в колонию на 28 лет. По версии следствия, она совершила теракт в питерском кафе, в котором погиб российский корреспондент Владлен Татарский, а ещё 42 человека получили ранения.

Напомним, ранее Трепова* созналась, что приказы к действию ей отдавал украинский журналист Роман Попков. Он обещал ей помочь с переездом на Украину.

Попков свёл Трепову* со своим знакомым по кличке Гештальт. Именно он передал ей начинённую взрывчаткой статуэтку, которую 2 апреля 2023 года она вручила военкору Владлену Татарскому на встрече в кафе «Патриот».

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*Признана террористкой и экстремисткой на территории России
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#санкт-петербург
#суд
#обвинение
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Жителей частного сектора в районе горящей нефтебазы под Брянском эвакуировали
Богомаз: 32 человека эвакуировали из района горящей нефтебазы под Брянском
19 января 2024, 14:31

Фото: iStock/Distortion Media

Жителей частного сектора, который находится недалеко от горящей нефтебазы в Брянской области, эвакуировали в целях безопасности. Для них подготовлен ПВР. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом он пояснил, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют не превышает ли концентрация вредных веществ в воздухе предельно допустимую норму.

Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.

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#возгорание
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ФСБ: В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии
19 января 2024, 13:57

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Луганской Народной Республике задержали шпионку, которая собирала данные о российской армии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — прокомментировали ситуацию в в ведомстве.

Задержанная собирала сведения о российских военных и военной технике. Раздобытые данные она передала в ГУР Украины с помощью мессенджера.

В отношении украинки возбудили уголовное дело за шпионаж, теперь его грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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#фсб
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