Владелица выброшенного из поезда кота Гайфуллина заявила о его поисках

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«Сейчас идёт поиск в районе вокзала. Его там видели работники. Больше известий о нём нет. Везде смотрят по этим же улицам, рядом здания, торговые центры, подвалы домов, теплотрассы. Пока не видели. Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Гайфуллина.
Она подчеркнула, что сотрудница, выбросившая кота, не предпринимала попыток связаться с ними и извиниться ли хотя бы объяснить свой поступок.
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