Владельца аттракционов из Новочеркасска подозревают в распространении порно с несовершеннолетними

29 июля 2025, 13:08

Владельца аттракционов из Новочеркасска подозревают в съемке порно с подростками

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Владелец аттракционов из Новочеркасска нанимал на работу несовершеннолетних девушек и снимал с ними порно. Об этом пишут местные Telegram-каналы.