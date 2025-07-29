Владельца аттракционов из Новочеркасска подозревают в распространении порно с несовершеннолетними
Владелец аттракционов из Новочеркасска нанимал на работу несовершеннолетних девушек и снимал с ними порно. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Александр Варфоломеев владел каруселями в Александровском парке. Уточняется, что мужчина был крайне требователен в вопросе «подбора» персонала. Он специально нанимал девушек 16-17 лет и заставлял их носить очень короткие юбки и шорты, за что доплачивал.
Недавно местные жители нашли его порно-канал на зарубежном сайте. Большая часть девушек из его роликов — это несовершеннолетние, которых он соблазнял и заставлял заниматься извращениями на камеру.
Мужчина платил за съемки меньше 2 тыс. рублей и обещал, что видео не всплывет в России.
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