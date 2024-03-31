Владельца ЛГБТ*-клуба Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая

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Центральный районный суд Оренбурга принял решение арестовать владельца ЛГБТ*-бара за организацию деятельности экстремистской организации до 18 мая, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина был задержан 29 марта в Москве. В начале марта заведение посетили сотрудники правоохранительных органов.
По информации источника, арестовали не только арт-директора бара Александра Климова, но и администратора Диану Камильянову. Сообщается, что они искали артистов, занимались пропагандой среди посетителей бара и в мессенджере Telegram нетрадиционных сексуальных отношений, а также вели фото- и видеосъемку.
Ранее сообщалось, что бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей.
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* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
По информации источника, арестовали не только арт-директора бара Александра Климова, но и администратора Диану Камильянову. Сообщается, что они искали артистов, занимались пропагандой среди посетителей бара и в мессенджере Telegram нетрадиционных сексуальных отношений, а также вели фото- и видеосъемку.
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В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
Екатерина Коршунова