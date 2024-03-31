Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»

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Задержанные в Дагестане террористы предположительно имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».
В настоящее время устанавливается их связь с террористами, напавшими 22 марта концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По предварительным данным, задержанные имеют прямое отношение к уже арестованным террористам.
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