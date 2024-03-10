Власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими сотни школьников

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Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, похитившими 287 школьников и преподавателей 8 марта. Также в субботу стало известно о похищении 15 учащихся в соседнем штате Сокоро, о чём пишет Reuters. Таким образом, за минувшие два дня общее количество похищенных учащихся составило уже 302 человека.
Президент страны Бола Тинубу заявил, что дал указание службам безопасности и разведки спасти детей «и обеспечить, чтобы правосудие восторжествовало над преступниками».
Нападение на государственную школу в поселке Курига штата Кадуна стало одним из самых массовых похищений людей в Нигерии за последние годы. Армейские подразделения и группы спецназа продолжают поиск захваченных в лесах района поселка Курига, а губернатор штата Уба Сани обещает, что все похищенные вернутся невредимыми.
Похищения в школах Нигерии впервые были осуществлены джихадистской группировкой «Боко Харам», которая десять лет назад захватила более 200 учениц из школы для девочек в Чибоке в штате Борно. Однако с тех пор, по словам властей, эта тактика была взята на вооружение преступными группировками без какой-либо идеологической принадлежности, попросто требующими выплаты выкупа.
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Нападение на государственную школу в поселке Курига штата Кадуна стало одним из самых массовых похищений людей в Нигерии за последние годы. Армейские подразделения и группы спецназа продолжают поиск захваченных в лесах района поселка Курига, а губернатор штата Уба Сани обещает, что все похищенные вернутся невредимыми.
Похищения в школах Нигерии впервые были осуществлены джихадистской группировкой «Боко Харам», которая десять лет назад захватила более 200 учениц из школы для девочек в Чибоке в штате Борно. Однако с тех пор, по словам властей, эта тактика была взята на вооружение преступными группировками без какой-либо идеологической принадлежности, попросто требующими выплаты выкупа.
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Артем Путинцев