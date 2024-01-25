Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

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Правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
Власти отметили, что другие версии взрыва уточняются. Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Орска.
Создан медицинский оперативный штаб, на месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.
Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Под завалами могут находиться 7 человек. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.
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Екатерина Коршунова