Власти Венесуэлы обвинили США и Аргентину в краже самолёта

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
Правительство Венесуэлы обвинило США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300 авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Об этом сообщает ТАСС.
По мнению венесуэльских властей, Вашингтон и Буэнос-Айрес «нарушили все правила, регулирующие гражданскую авиацию, а также коммерческие, гражданские и политические права». Теперь Каракас намерен в ответ принять решительные действия в соответствии с конституцией и международным правом.
Самолет был задержан в Аргентине в июне 2022 года по требованию США из-за опасений нарушения санкций. После проверки экипаж был отпущен, но самолет был арестован аргентинскими властями. В январе 2024 года аргентинский суд удовлетворил американский запрос о передаче самолёта, и 12 февраля последний был доставлен во Флориду.
В Венесуэле эту операцию сочли позорной и грабительской, заявив, что лайне р переправляли в США тайком, под видом военного рейса и с выключенной связью, чтобы обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Читайте также:
Президент Венесуэлы послал к черту правительство США
В США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключённых
Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
Самолет был задержан в Аргентине в июне 2022 года по требованию США из-за опасений нарушения санкций. После проверки экипаж был отпущен, но самолет был арестован аргентинскими властями. В январе 2024 года аргентинский суд удовлетворил американский запрос о передаче самолёта, и 12 февраля последний был доставлен во Флориду.
Читайте также:
Президент Венесуэлы послал к черту правительство США
В США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключённых
Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
Артем Путинцев