Хуситы вновь обстреляли ракетами американское судно в Аравийском море

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Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по американскому судну Torm Thor в Аравийском море. Об этом в своём Telegram-канале написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он также добавил, что была произведена атака с помощью беспилотников на несколько американских военных кораблей в Красном море.
Днём ранее центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.
Ведомство подчеркнуло, что атака, по предварительным данным, была произведена на топливный танкер MV Torm Thor. Повреждений и пострадавших не обнаружено.
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Днём ранее центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.
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Анастасия Чинкова