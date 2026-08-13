Лжесотрудницы Соцфонда украли у пенсионерки драгоценности на 100 тысяч рублей
Пожилая жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей из-за визита преступниц, выдававших себя за сотрудниц Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Лжесотрудницы приметили пожилую женщину на прогулке.
«Они проследили за ней и под надуманным предлогом проникли в квартиру. Пока одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии, вторая похитила драгоценности», — говорится в сообщении.Оперативникам удалось вычислить и задержать обеих воровок. Выяснилось, что у них уже были судимости. Женщины рассказали, что украденное продали, а деньги потратили.
Против подельниц завели дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.