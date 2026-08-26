Мужчина украл у отца 5,7 млн рублей на еду, алкоголь и OnlyFans
Суд в Великобритании приговорил 31-летнего Стефана Дьюара к двум годам тюрьмы за кражу £50 тыс. (около 5,7 млн руб.) у собственного отца. Как сообщает Metro, мужчина тратил деньги на еду, развлечения и OnlyFans-моделей.
Дьюар обманывал 67-летнего отца Эндрю с 2019 по 2022 год. Сначала он занял у него £5 тыс. на паб, затем тайно подключил онлайн-банкинг от его имени. Родитель Стефана перенёс инсульт в 2007 году, получал значительную пенсию благодаря прежней работе и не пользовался интернетом.
Дядя, имевший доверенность, заметил пропажу средств и начал проверку. В ходе расследования выяснилось, что сын систематически снимал деньги и расходовал их на досуг и питание. Судья охарактеризовал произошедшее как «подлое» преступление и отметил, что Дьюар пренебрёг своей обязанностью защищать и заботиться об отце.
По словам судьи, украденные средства мужчина использовал для покупки алкоголя, оплаты досуга и поддержания образа жизни, который не мог себе позволить. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 24 месяцев лишения свободы.
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