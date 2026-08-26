Мужчина украл у отца 5,7 млн рублей на еду, алкоголь и OnlyFans

26 августа 2026, 16:49

Житель Великобритании получил 24 месяца заключения за хищение £50 тыс. у отца

Фото: Istock/BrianAJackson

Суд в Великобритании приговорил 31-летнего Стефана Дьюара к двум годам тюрьмы за кражу £50 тыс. (около 5,7 млн руб.) у собственного отца. Как сообщает Metro, мужчина тратил деньги на еду, развлечения и OnlyFans-моделей.