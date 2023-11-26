Во Франции после смерти подростка от ножевых ранений начались беспорядки

Фото: istockphoto/http://robin-clouet.fr
На юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.
Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.
Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.
Накануне, требуя справедливости по этому делу, крайне правые активисты (от 50 до 100 человек) вышли на улицы квартала Монэ.
Протестующие переворачивали и поджигали мусорные баки. Полиция задержала 20 манифестантов, три человека получили легкие травмы. Чтобы обеспечить порядок на шествии, были привлечены 120 силовиков. Протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды.
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Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.
Протестующие переворачивали и поджигали мусорные баки. Полиция задержала 20 манифестантов, три человека получили легкие травмы. Чтобы обеспечить порядок на шествии, были привлечены 120 силовиков. Протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды.
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Мария Фирсова