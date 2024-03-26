Во Фрязино мужчина с ножом ранил троих посетителей компьютерного клуба

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В подмосковном городе Фрязино мужчина с ножом ворвался в помещение компьютерного клуба. Трое посетителей получили ранения.
Прибывшие оперативники задержали и обезоружили нападавшего. Он был доставлен в отдел полиции. Сейчас его допрашивают правоохранители, пытаясь выяснить причины агрессивного поведения. На месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства и подробности случившегося.
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Александр Бойцов