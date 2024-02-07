Мужчина в пьяном угаре дважды вонзил нож в грудь сыну и попал под следствие

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По информации ведомства, 4 февраля отец с сыном распивали алкогольные напитки в частном доме на улице Крайней в станице Воронежской. Причиной их ссоры также стал алкоголь. Отец схватил нож и дважды ударил сына в грудную клетку. Мужчину обнаружили без признаков жизни соседи, они и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
До этого сообщалось, что в Московской области совершили тройное убийство пенсионерок. О первых версиях преступления читайте в материале «Радио 1».
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