В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки

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В Пушкино пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочке за то, что та не хотела делать домашнее задание. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 45-летняя женщина разозлись, что дочь не учит уроки в воскресенье вечером. Она накричала на ребенка, а потом схватила кухонный нож и воткнула его в ногу дочери.
Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков.
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Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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Элина Позднякова