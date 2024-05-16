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Во Львове полицейские напали на велосипедистку

«Страна.ua»: во Львове полиция жестко задержала велосипедистку
16 мая 2024, 13:18
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Украинские полицейские жестко задержали велосипедистку во Львове, которая отказалась предъявить документы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам свидетелей произошедшего, девушка ехала на велосипеде по тротуару. В какой-то момент ее остановили полицейские и начали требовать документы. После того, как девушка отказалась выполнять их требование, они повалили ее на землю. Пострадавшая сопротивлялась и кричала.

Затем правоохранители затащили девушку в машину и увезли.



В областном отделе полиции Львова сообщили, что проведут проверку по факту действий сотрудников.

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В Подмосковье грузовик сбил девочку на пешеходном переходе
16 мая 2024, 12:38

Семилетнюю девочку, переходившую дорогу, сбил грузовик, ребёнка отвёз в больницу патруль сотрудников Клинского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Девочка вместе с отцом и братом переходила улицу по пешеходному переходу. В этот момент на неё наехала фура. Свидетелями ДТП стали росгвардейцы, которые патрулировали городской округ. Они пришли на помощь пострадавшему ребёнку», — говорится в сообщении.
Убедившись, что девочку можно транспортировать, росгвардейцы доставили её вместе с родственниками в ближайшую больницу на служебной машине. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что футболисты красноярского ВК «Енисей» устроили драку на базе отдыха и избили семью отдыхающих.

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Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе
16 мая 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ России за предотвращение планируемого украинскими спецслужбами теракта на железной дороге в регионе.
«Благодарю сотрудников ФСБ за их профессионализм и бдительность, за обеспечение надежной защиты нашей республики», — написал он в своем Telegram-канале 16 мая.
Представители Центра общественных связей ФСБ уточнили, что задержанный мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения планировали провести взрыв на железнодорожном участке в Ленинском районе Крыма. Этот молодой человек установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины и привлек к незаконным действиям свою подругу.

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#пво
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Премьер Словакии Фицо предсказал покушение на себя
16 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В предыдущем месяце премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично выразил опасения относительно возможного покушения на одного из членов правительства, включая себя. Эти беспокойства он высказал на своей странице в Facebook*.
«Я ожидаю момента, когда недовольство, так интенсивно распространенное на улицах и в оппозиционных СМИ, превратится в атаку на одного из ведущих политиков страны», — говорил Фицо.
Он также высказал мнение о том, что «прогрессивные» СМИ поощряют своих сторонников к грубости и агрессии.

Вечером 15 мая, после выездного заседания правительства в Гандлове, Фицо был ранен из огнестрельного оружия. Свидетели утверждают, что после мероприятия политик подошел к группе местных жителей, и внезапно раздался выстрел, после чего Фицо был доставлен в больницу в Братиславе с ранениями груди и живота.

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*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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Гипнотизер Копперфильд угодил в секс-скандал из-за обвинений в насилии
16 женщин обвинили иллюзиониста Копперфильда в сексуальных домогательствах
16 мая 2024, 11:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Американский иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфильд угодил в секс-скандал. 16 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.
Пострадавшие рассказали, что иллюзионист совершал преступления с 1980-го по 2014 год. Большая часть женщин, выступивших с обвинениями в адрес 67-летнего Копперфильда, являлись несовершеннолетними на тот момент.

Одна из жертв гипнотизера рассказала, что в молодости работала моделью. Тогда состоялась ее первая встреча с Копперфильдом. Иллюзионист опоил ее запрещенными веществами и изнасиловал, утверждает женщина.

Отмечается, что большей части девушек, которые были подвержены насилию, Копперфильд обещал продвижение в карьере. Адвокаты иллюзиониста отвергают его причастность к каким-либо преступлениям в отношении женщин.

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В Красноярске игроки «Енисея» избили семью отдыхающих
16 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Футболисты красноярского ВК «Енисей» устроили драку на базе отдыха, избив семью отдыхающих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, футболисты шумно отдыхали на базе отдыха «Зелёнка». Вечером 13 мая семья отдыхающих пожаловалась на слишком громкую музыку, после чего произошёл конфликт. В тоге игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с недовольными, избив одного из них до сотрясения мозга. Также у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».

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В Москве умер художник Сергей Андрияка
16 мая 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский живописец Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, причиной смерти художника стала онкология. Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.

Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Заниматься творчеством Андрияка начал с раннего детства.

Известно, что работы живописца и его учеников украшают стены Кремля.

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Киев собирался уничтожить систему ПВО, прикрывающую Крымский мост
ФСБ: Украина собиралась ударить БПЛА по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/gutaper

Украинский агент, которого сотрудники ФСБ задержали в Крыму, признался, что передавал спецслужбам Киева информацию о российских средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост, чтобы нанести по ним удар беспилотником. Об этом сообщает ФСБ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки. Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.


«Они (украинские спецслужбы — ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял», — рассказал задержанный.

Он также добавил, что украинские агенты планировали передать ему беспилотник, обучить, как им пользоваться, чтобы потом ударить дроном по средствам ПВО в районе Керчи. Однако сделать этого они не смогли, так как беспилотник «разрушается при передаче».

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Стало известно о состоянии премьера Словакии
Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все еще сохраняется
16 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще находится под угрозой после покушения и сложной операции, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице.
После операции, которая продлилась несколько часов, его состояние остается критическим. Покушение произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после выездного заседания правительства и услышал пять выстрелов.

По данным СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость, его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, где его прооперировали и поместили в искусственную кому.

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В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
16 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки.

Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.

25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.

Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.

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