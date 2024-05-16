Во Львове полицейские напали на велосипедистку

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Украинские полицейские жестко задержали велосипедистку во Львове, которая отказалась предъявить документы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам свидетелей произошедшего, девушка ехала на велосипеде по тротуару. В какой-то момент ее остановили полицейские и начали требовать документы. После того, как девушка отказалась выполнять их требование, они повалили ее на землю. Пострадавшая сопротивлялась и кричала.
Затем правоохранители затащили девушку в машину и увезли.
В областном отделе полиции Львова сообщили, что проведут проверку по факту действий сотрудников.
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Затем правоохранители затащили девушку в машину и увезли.
В областном отделе полиции Львова сообщили, что проведут проверку по факту действий сотрудников.
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Анастасия Хохлова