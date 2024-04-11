Подпольщик Лебедев рассказал о возможном поражении казармы во Львове

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
На окраину Львова прилетела российская ракета. По неподтверждённым данным, под удар попала казарма военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы ВСУ. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира. Во Львове, где на южной окраине города была поражена украинская казарма, к месту удара направилось много скорых и машин МЧС.
Ещё одна атака пришлась на Киевскую область, неподалёку от украинской столицы. Скорее всего, по Трипольской теплоэлектростанции, продолжил Лебедев. Также зафиксирован удар по городу Стрый во Львовской области. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них угодила в ТЭЦ.
В посёлок Эсхар в Харьковской области, где расположены энергетические объекты, прилетело восемь ракет. В результате атаки выведены из строя ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Также удар нанесён по украинскому Бурштыну, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области, заключил Сергей Лебедев.
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Ещё одна атака пришлась на Киевскую область, неподалёку от украинской столицы. Скорее всего, по Трипольской теплоэлектростанции, продолжил Лебедев. Также зафиксирован удар по городу Стрый во Львовской области. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них угодила в ТЭЦ.
В посёлок Эсхар в Харьковской области, где расположены энергетические объекты, прилетело восемь ракет. В результате атаки выведены из строя ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Также удар нанесён по украинскому Бурштыну, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области, заключил Сергей Лебедев.
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Александр Бойцов