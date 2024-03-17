Во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации волонтера

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Представители военкомата во Львове затолкали в автобус волонтера, применив к нему физическую силу. В настоящее время инициировано проведение служебного расследование, сообщает издание Zaxid.net.
Доставленный в комиссариат волонтер находится в воинской части.
Авторы статьи сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.
Ранее неоднократно сообщалось, что на Украине производится насильственная мобилизация. К мужчинам призывного возраста применяется физическая сила, их задерживают на улицах и в принудительном порядке доставляют в военкоматы.
Читайте также:
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Авторы статьи сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.
Читайте также:
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Анастасия Хохлова