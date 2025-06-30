Во Вьетнаме россиянку ужалила медуза, медики спасали женщину восемь часов

30 июня 2025, 15:51

Фото: iStock/ Damocean

Российская туристка едва не погибла во время отдыха во Вьетнаме. Ее ужалила одна из наиболее опасных медуз в мире — морская оса. Медики боролись за жизнь пострадавшей коло восьми часов, сообщила газета «Комсомольская правда».





После спасения женщина рассказала о случившемся. Со слов путешественницы, она купалась на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок. Во время выхода из воды туристка ощутила, как кто-то ее укусил.





«Большая медуза обмотала щупальцами руку. До пляжа оставалось два метра. Я с трудом дошла и сразу же потеряла сознание», — отметила женщина.