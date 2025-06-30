В Кургане прохожие спасли едва не выпавшего из окна ребенка

30 июня 2025, 15:39

Фото: iStock/brizmaker

В Кургане на улице Красина прохожие собрались под окном, на краю которого стоял маленький мальчик и скидывал игрушки вниз. Ребенок остался без присмотра родителей. Об этом сообщает портал «45.ru».