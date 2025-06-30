В Кургане прохожие спасли едва не выпавшего из окна ребенка
В Кургане на улице Красина прохожие собрались под окном, на краю которого стоял маленький мальчик и скидывал игрушки вниз. Ребенок остался без присмотра родителей. Об этом сообщает портал «45.ru».
Двое человек растянули покрывало в качестве импровизированной страховки. Затем на третий этаж поднялась группа мужчин, которым удалось попасть в квартиру и забрать малыша. Позже вернулась его мама, ей потребовалось успокоительное. В настоящее время полицейские проводят проверку.
Перед этим сообщалось, что двое школьников, 9 и 11 лет, совершили надругательство над пятилетним ребенком в дачном доме в Сочи. Мальчики могут избежать уголовной ответственности из-за своего возраста.
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