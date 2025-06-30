В Тюменской области ищут пропавшего в тайге вахтовика
В Уватском районе Тюменской области ищут пропавшего 41-летнего мужчину. На данный момент его пытаются найти полицейские и спасатели тобольского отряда «Тюменской областной службы экстренного реагирования». Об этом сообщает ТОСЭР.
Как утоняет URA.RU со ссылкой на свой источник, речь идет о вахтовике, который ушел в тайгу и не вернулся. В самом учреждении не называют обстоятельств, при которых пропал местный житель. Известно лишь, что поисково-спасательные работы ведутся в природной зоне.
Перед этим сообщалось, что во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом упал со стремянки мигрант.
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