Во Владикавказе мужчина расправился со своей семьёй

07 июля 2025, 11:01

Во Владикавказе мужчина зарезал жену и дочь, в живых остались вторая дочь и сын

Фото: iStock/Tunatura

Во Владикавказе 58-летний мужчина убил жену и старшую дочь. Младшая дочь в реанимации, пишет телеграм-канал Mash Gor.