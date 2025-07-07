Во Владикавказе мужчина расправился со своей семьёй

Во Владикавказе мужчина зарезал жену и дочь, в живых остались вторая дочь и сын
Фото: iStock/Tunatura

Во Владикавказе 58-летний мужчина убил жену и старшую дочь. Младшая дочь в реанимации, пишет телеграм-канал Mash Gor.



Уточняется, что глава семейства с ножом напал на родных. Он зарезал жену и 23-летнюю дочь, сильно ранил 15-летнюю дочь, она находится в реанимации. Мужчина не тронул лишь 9-летнего сына с ДЦП.

После совершенного преступления он пытался покончить с собой, но выжил, его оперируют в больнице.

Сейчас полиция выясняет мотивы преступления.

Анастасия Чубина

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