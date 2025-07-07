В Екатеринбурге маленькая девочка подавилась бананом в магазине и умерла
В Екатеринбурге скончалась маленькая девочка, предположительно, подавившись бананом. Об этом сообщает E1.
Трагедия произошла в продуктовом магазине напротив жилого дома. По словам очевидцев, они пытались помочь малышке, но спасти ее не удалось.
«Ребенок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго», — написала соседка в домовом чате.Скорую вызвали очевидцы, но дали неверный адрес. Из-за этой путаницы медики не успели приехать вовремя. Жители соседних домов выражают соболезнования семье погибшей, распространяя сообщения о сборе средств на похороны. Однако родные ребенка опровергают информацию об организованных сборах.