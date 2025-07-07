В Екатеринбурге маленькая девочка подавилась бананом в магазине и умерла

07 июля 2025, 10:23

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Екатеринбурге скончалась маленькая девочка, предположительно, подавившись бананом. Об этом сообщает E1.





Трагедия произошла в продуктовом магазине напротив жилого дома. По словам очевидцев, они пытались помочь малышке, но спасти ее не удалось.

«Ребенок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго», — написала соседка в домовом чате.