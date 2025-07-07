Лысеющий москвич бросил дымовую шашку в центр пересадки волос из-за высоких цен
Лысеющий пациент забросил дымовую шашку в медицинский центр по пересадке волос в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в этот понедельник, 7 июля, в клинике, расположенной в Напрудном переулке. Мужчина, страдающий от облысения, пришел на консультацию, но обнаружил прайс-лист, в котором стоимость процедур начиналась от 200 тысяч рублей. Возмутившись такими ценами, он отошел в туалет, устроил задымление и скрылся. Поймали ли его правоохранители, пока неизвестно.
Отмечается, что из-за сильного задымления сотрудники и посетители были эвакуированы, пострадавших нет.
Перед этим сообщалось, что в Томской области обнаженный мужчина бегал по проезжей части. Его пытались догнать сотрудники ДПС.
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