В Уссурийске мужчину задержали за вымогательство денег у участника СВО

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Полицейские в Уссурийске Приморского края задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ранее в интернете появилось видеообращение военнослужащего из Владивостока к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором он рассказал, что после возвращения из зоны боевых действий подвергается вымогательствам со стороны этнической группировки. По данному факту СК возбудил уголовное дело.
В свою очередь, в полиции сообщили, что к ним обратился брат военного с просьбой отыскать своего родственника, который намеревался свести счёты с жизнью. Бывшего участника СВО обнаружили в лесу в бессознательном состоянии. Его передали медикам для оказания помощи.
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Александр Бойцов