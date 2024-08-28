Так и не увидел 8-месячную дочь: В Забайкалье убили бойца, возвращавшегося с СВО

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Двое жителей Бурятии зарезали бойца СВО в Забайкальском крае. Об этом сообщили СУ СКР по Забайкальскому краю.
Инцидент произошел в одной из саун Читы. Две компании мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку. Двое жителей Бурятии несколько раз ударили ножом двух читинцев.
30-летнего читинца госпитализировали, а его 22-летний знакомый был убит. Погибший принимал участие в СВО на Украине уже второй раз.
Правоохранители задержали преступников. Они полностью признали вину. Убитый военнослужащий ехал к восьмимесячной дочке, которую никогда не видел. Он провел на передовой весь год и собирался в родное село к супруге и ребенку.
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30-летнего читинца госпитализировали, а его 22-летний знакомый был убит. Погибший принимал участие в СВО на Украине уже второй раз.
Правоохранители задержали преступников. Они полностью признали вину. Убитый военнослужащий ехал к восьмимесячной дочке, которую никогда не видел. Он провел на передовой весь год и собирался в родное село к супруге и ребенку.
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Екатерина Коршунова