Этническая банда довела участника СВО до попытки самоубийства

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Этническая банда в Приморском крае отбирает деньги у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий обратил внимание на появившуюся в социальных сетях новость о том, что не удалось найти уголовное решение вернувшемуся со спецоперации военнослужащему, потерявшему руку. После ранения он стал получать специальные выплаты, что привлекло внимание бандитов. По словам пострадавшего, попытки обратиться за защитой в местные органы МВД и Следственный комитет (СК) не увенчались успехом.
В отчаянии он предпринял попытку самоубийства. Перед этим он записал видео, в котором описал сиутацию.
О ситуации стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил ему докладывать о ходе расследования и состоянии дела.
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В отчаянии он предпринял попытку самоубийства. Перед этим он записал видео, в котором описал сиутацию.
«Если все так, это по-настоящему страшно», – подчеркнул Хинштейн.
О ситуации стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил ему докладывать о ходе расследования и состоянии дела.
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Александр Климов