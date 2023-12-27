Во Владивостоке произошло землетрясение

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Во Владивостоке у острова Русский в среду утром, 27 декабря, произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в акватории залива Петра Великого.
Он добавил, что землетрясение произошло на значительной глубине, поэтому не было ощутимо.
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«Сейсмособытие произошло на глубине 520 км, от острова Русского около 20 км, до центра Владивостока – около 40 км. Магнитуда 4,5», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян