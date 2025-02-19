Аферисты убедили россиянина инвестировать в крипто и развели его на 1,2 млн рублей

Фото: iStock/fizkes
Житель Калининграда, решивший инвестировать в криптовалюту, потерял 1,2 млн рублей, взятых в кредит. Все деньги достались мошенникам.
По информации УСВД России по региону, которую передает «mk-kaliningrad.ru», мужчине позвонил неизвестный, представившийся профессиональным брокером. Он пообещал высокую прибыль от операций с цифровыми активами.
Доверившись мошеннику, калининградец оформил кредит на сумму 1,2 млн рублей и перевел средства на указанные злоумышленниками счета.
Первое время аферисты поддерживали контакт, убеждая жертву в успешности сделок. Однако вскоре связь с ними прервалась, а доступ к «инвестициям» оказался заблокирован. Осознав обман и невозможность вернуть потраченные средства, мужчина обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Сейчас оперативники устанавливают личности преступников и схемы их работы.
Читайте также:
Троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой
Жильцам в РФ дадут возможность платить за ЖКУ по единому документу
В Подмосковье вышка связи у аэропорта стала целью поджога злоумышленников
Доверившись мошеннику, калининградец оформил кредит на сумму 1,2 млн рублей и перевел средства на указанные злоумышленниками счета.
Первое время аферисты поддерживали контакт, убеждая жертву в успешности сделок. Однако вскоре связь с ними прервалась, а доступ к «инвестициям» оказался заблокирован. Осознав обман и невозможность вернуть потраченные средства, мужчина обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Сейчас оперативники устанавливают личности преступников и схемы их работы.
Читайте также:
Троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой
Жильцам в РФ дадут возможность платить за ЖКУ по единому документу
В Подмосковье вышка связи у аэропорта стала целью поджога злоумышленников
Мария Моисеева