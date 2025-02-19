Мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, ​но закон ​не позволил его депортировать

Трансгендер*-мигрант из Колумбии, называющий себя женщиной и разыскиваемый федеральными иммиграционными властями США, обвиняется в преследовании и изнасиловании 14-летнего мальчика в Нью-Йорке. Об этом 15 февраля 2025 года пишет New York Post.