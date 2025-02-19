Мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, ​но закон ​не позволил его депортировать

Фото: iStock/IrKiev
Трансгендер*-мигрант из Колумбии, называющий себя женщиной и разыскиваемый федеральными иммиграционными властями США, обвиняется в преследовании и изнасиловании 14-летнего мальчика в Нью-Йорке. Об этом 15 февраля 2025 года пишет New York Post.
По данным полиции, 30-летний Никол Суарес проследовал за подростком в туалет магазина напротив парка Томаса Джефферсона в Восточном Гарлеме, где совершил нападение. После пережитого изнасилования мальчик вышел из помещения и обратился к находящимся рядом взрослым, которые вызвали полицию и согласились свидетельствовать в деле.
Суарес был задержан на следующий день после преступления и обвинен в изнасиловании первой степени. На момент ареста транс* уже находился в розыске в Нью-Джерси и Массачусетсе, а иммиграционная служба США (ICE) выдала ордер на его задержание. Однако из-за статуса Нью-Йорка как «города-убежища» местные власти не могут передать педофила федеральным органам для депортации.
Судья по делу в изнасиловании трансом* ребенка, избранная от Демократической партии, снизила залог для представителя ЛГБТ* с запрошенных прокурорами 500 тыс. долларов до 100 тыс. По данным на 15 февраля обвиняемого содержали в тюрьме Райкерс (это остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к городу Нью-Йорку).
В правоохранительных органах заявили, что случай нападения транса* демонстрирует необходимость отмены статуса «города-убежища» для опасных преступников.
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«Вот вам наглядным пример, почему к нововведениям Трампа стоит прислушаться. Мы вечно волнуемся о меньшинствах и мигрантах, называем их «жертвами», но как же этот мальчик? Мне его ужасно жалко. Он — настоящая жертва», — заявил собеседник NYP из правоохранительных органов.
Фото: iStock/Jatuporn Tansirimas
Суарес был задержан на следующий день после преступления и обвинен в изнасиловании первой степени. На момент ареста транс* уже находился в розыске в Нью-Джерси и Массачусетсе, а иммиграционная служба США (ICE) выдала ордер на его задержание. Однако из-за статуса Нью-Йорка как «города-убежища» местные власти не могут передать педофила федеральным органам для депортации.
Судья по делу в изнасиловании трансом* ребенка, избранная от Демократической партии, снизила залог для представителя ЛГБТ* с запрошенных прокурорами 500 тыс. долларов до 100 тыс. По данным на 15 февраля обвиняемого содержали в тюрьме Райкерс (это остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к городу Нью-Йорку).
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В правоохранительных органах заявили, что случай нападения транса* демонстрирует необходимость отмены статуса «города-убежища» для опасных преступников.
«Такие люди должны быть депортированы, но законы Нью-Йорка запрещают это», — объяснил собеседник.Местные жители выразили возмущение. NYP передает, что опрошенные свидетели называли ситуацию отвратительной и выразили сочувствие пострадавшему. Особенно яростно высказались женщины, у которых есть дети схожего с жертвой возраста.
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Мария Моисеева