Водолазы обнаружили всех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне, в которой погибли российские фигуристы

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Водолазы смогли найти и достать из воды тела всех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS.
Всего спасатели достали тела 67 жертв трагедии. При этом пока удалось распознать только 66 погибших. Оставшиеся тела обнаружили при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.
Напомним, что 29 января произошло столкновения военного вертолета и пассажирского самолета в небе над Вашингтоном. В последнем пассажирами были российские фигуристы. На фоне этого возобновились дискуссии о выполнении роли авиатакси в перегруженном воздушном пространстве американской столицы.
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Иван Мусатов