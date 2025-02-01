Мать погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Вадима Наумова: «Его нашли, опознали, достали. Стараюсь держаться, но это очень тяжело»

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Спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США. Его сын прибыл на место трагедии.
На этой неделе в США произошла страшная трагедия: пассажирский самолёт столкнулся в воздухе с военным вертолётом. На борту находились несколько десятков пассажиров, в том числе титулованные спортсмены. В числе погибших были и российские фигуристы. В субботу было найдено тело Вадима Наумова, а накануне – его жены Евгении Шишковой.
У пары остался 23-летний сын, который тоже занимается фигурным катанием и уже является чемпионом США. В связи с потерей родителей он на время приостановит свою спортивную деятельность и пропустит Чемпионат четырёх чемпионов.
Изначально парень должен был лететь вместе с родителями, но по стечению обстоятельств ему пришлось вылететь другим рейсом. Это спасло ему жизнь.
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У пары остался 23-летний сын, который тоже занимается фигурным катанием и уже является чемпионом США. В связи с потерей родителей он на время приостановит свою спортивную деятельность и пропустит Чемпионат четырёх чемпионов.
Изначально парень должен был лететь вместе с родителями, но по стечению обстоятельств ему пришлось вылететь другим рейсом. Это спасло ему жизнь.
«К счастью, их сын Максюша остался жив! Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы все узнать. Это все ночью произошло, темно, вся река покрыта льдом», – сообщила его бабушка, мать Вадима Наумова.Отец спортсмена тоже сильно переживает за гибель сына и его супруги. Недавно мужчина перенёс инсульт, поэтому родственники опасаются, как бы переживания не сказались на его здоровье.
«Когда звонил сыну в последний раз, то уже не дозвонился. Он разбился. А до этого он мне сам звонил, говорил, что улетает на те самые соревнования. Он был в прекрасном настроении. Ничего не предвещало», – отметил Владимир Наумов.Трагедия произошла 29 января в Вашингтоне. На борту также находилась 59-летняя Инна Волянская, которая в последние годы проживала в США и тренировала юных спортсменов. Она летела на соревнования вместе с учениками.
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Анастасия Чинкова