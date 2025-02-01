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Мать погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Вадима Наумова: «Его нашли, опознали, достали. Стараюсь держаться, но это очень тяжело»

Мать погибшего фигуриста Вадима Наумова рассказала о потере сына в авиакатастрофе
Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США. Его сын прибыл на место трагедии.
На этой неделе в США произошла страшная трагедия: пассажирский самолёт столкнулся в воздухе с военным вертолётом. На борту находились несколько десятков пассажиров, в том числе титулованные спортсмены. В числе погибших были и российские фигуристы. В субботу было найдено тело Вадима Наумова, а накануне – его жены Евгении Шишковой.

У пары остался 23-летний сын, который тоже занимается фигурным катанием и уже является чемпионом США. В связи с потерей родителей он на время приостановит свою спортивную деятельность и пропустит Чемпионат четырёх чемпионов.



Изначально парень должен был лететь вместе с родителями, но по стечению обстоятельств ему пришлось вылететь другим рейсом. Это спасло ему жизнь.

«К счастью, их сын Максюша остался жив! Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы все узнать. Это все ночью произошло, темно, вся река покрыта льдом», – сообщила его бабушка, мать Вадима Наумова.
Отец спортсмена тоже сильно переживает за гибель сына и его супруги. Недавно мужчина перенёс инсульт, поэтому родственники опасаются, как бы переживания не сказались на его здоровье.

«Когда звонил сыну в последний раз, то уже не дозвонился. Он разбился. А до этого он мне сам звонил, говорил, что улетает на те самые соревнования. Он был в прекрасном настроении. Ничего не предвещало», – отметил Владимир Наумов.
Трагедия произошла 29 января в Вашингтоне. На борту также находилась 59-летняя Инна Волянская, которая в последние годы проживала в США и тренировала юных спортсменов. Она летела на соревнования вместе с учениками.

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#сын
Полиция Одессы обнаружила годовалого ребенка в холодильнике
01 февраля 2025, 22:35

Фото: iStock/ Aleksandr Potashev

В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы, сообщили украинские СМИ.
Полицейские выяснили, что еще в квартире проживают двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер женщины с уголовным прошлым.

Обстоятельства смерти несовершеннолетнего еще уточняются. Дочь украинки уже забрали из семьи, девочка пребывает в медицинском учреждении.

Уточнялось, что ближайшее время будет возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство малолетнего ребенка».

Ранее сообщалось, что в российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину. Сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.

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В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане
01 февраля 2025, 19:32

Фото: iStock/Dzurag

В Башкирии 13-летняя школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане, материлась и показывала средний палец, параллельно снимая все на видео. Об этом сообщает МВД Башкирии. В отношении девочки, как отмечается, составили протокол.
«Сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол на 13-летнюю школьницу. <…> Полицейские также провели беседу со школьницей и ее родителями», — сообщили RT в МВД Башкирии.
В то же время в московском Строгино 11-летняя школьница ударила ножом свою бабушку, которая не отпустила ее гулять. После этого, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь. Пенсионерка скончалась в больнице.
«Она хотела пойти гулять, а бабушка не отпускала ее, так как к 17:00 к ней должен был прийти репетитор», — приводят слова источника.
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#полицейские
#девочка
#школьница
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Яблоки от яблонь: В гимназии Екатеринбурга подрались матери двух проблемных второклассников
Матери проблемных детей подрались в элитной гимназии в Екатеринбурге
01 февраля 2025, 18:49

Фото: istockphoto/tristan4e

В екатеринбургской элитной гимназии подрались матери двух проблемных второклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.
Гимназия номер 94 считается очень престижной в областном центре. Между двумя матерями её учеников в здании гимназии произошла словесная перепалка, в разгар которой одна из них назвала другую «пьянчугой». Оскорбленная сторона решила выяснить отношения посредством кулаков, завязалась драка.

Охранник вызвал Росгвардию. Родители других детей были шокированы увиденным, а ставшие свидетелями женской драки школьники сильно перепугались.

Сыновья обеих женщин учатся в одном классе. На обоих школьников написано множество заявлений от учителей и других родителей за срывы уроков, нецензурную брань, оскорбления, нанесение физических увечий девочкам, распитие энергетиков и поедание чипсов во время уроков. Теперь понятно, в кого пошли детки.

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#гимназия
#драка
#школьники
#родители
#отношения
#екатеринбург
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Хоррор на Гоа: На российских туристов напали с мачете
В Индии двое громил с мачете напали на семейную пару из России
01 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto/undefined undefined

На российских туристов, муж и жену, в Индии напали неизвестные, вооружённые мачете. В результате у мужчины оказались сильно порезаны лицо и шея.
Как сообщает SHOT, два дня назад семейная пара путешественников из Казани разлила палатку на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет на берегу моря. Ночью супруги проснулись от того, что кто-то светит фонариком в палатку. Мужчина вышел наружу и увидел двух местных жителей, вооруженных мачете.

Сначала местные только накричали на россиян и ушли. Супруги вернулись в палатку спать, но их вновь разбудил яркий свет — громилы вернулись. Россиянин открыл палатку, один из индусов набросился на него и попал огромным ножом по челюсти, уху и шее, после чего мужчины скрылись.

Россиянин с женой убежали в поисках машины, чтобы ехать в больницу: муж был весь с крови и с глубокими ранами. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью ничего не угрожает. О том, начала ли доблестная индийская полиция проверку по поводу инцидента, не сообщается.

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#машины
#полиция
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Baza: Упавшая часть ракеты лишила света и воды 540 домов в Липецкой области
01 февраля 2025, 16:50

Фото: istockphoto/istockphoto

Утром 1 февраля жители одной из деревень в Елецком районе Липецкой области услышали сильный грохот. После этого в их домах пропали свет, вода, а кое-где — даже мобильная связь.
В поле местные увидели огромную воронку и подумали, что это — след вражеской ракеты или беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал Baza. Позже ситуацию прояснили в пресс-службе регионального правительства.

По сообщению властей, электроснабжение в населённом пункте было нарушено в результате падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Пострадавших нет. В настоящее время аварийные бригады энергетиков занимаются восстановлением электро- и водоснабжение в 540 домах.

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#водоснабжение
#ракеты
#липецкая область
#электричество
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Увезли к цыгану-жениху? Подробности похищения 13-летней школьницы под Тюменью, что на самом деле произошло с семиклассницей
01 февраля 2025, 16:42

Фото: iStock/m-gucci

Новость о похищении 13-летней школьницы под Тюменью облетела все федеральные СМИ. 31 января семиклассница села в серую Kia Rio возле школы и больше не выходила на связь. Свидетели рассказали о случившемся директору, которая впоследствии сообщила сотрудникам правоохранительных органов и родителям.
Подробности похищения несовершеннолетней девушки из села Княжево Тюменского района читайте в материале «Радио 1».

Не все так просто


Фото: iStock/Jedraszak

Дело в том, что юная Саша живет с родителями, братьями и сестрами. Мама девочки Ольга — русская, а у папы Дмитрия есть цыганские корни. За пару недель девушка начала с кем-то активно переписываться, мама это заметила, но с кем именно общается дочь, уточнять не стала. Накануне своего исчезновения девочка поделилась с подругами, что нашла себе «жениха» через приложение и теперь очень волнуется перед встречей с ним.

В день похищения Александру караулили возле школы двое мужчин цыганской национальности. После уроков из здания школы вышли три подруги, среди них была 13-летняя Саша. На кадрах, которые были обнародованы Следственным комитетом, запечатлено, как девочки находились у входа. После семиклассница отошла от одноклассниц и направилась к молодому человеку в капюшоне, который вышел из машины. Незнакомец взял девочку под руку, усадил в автомобиль и увез ее в неизвестном направлении.

Серая Kia Rio в розыске


В этот же день в Тюменской области объявили в розыск транспортное средство с регистрационными знаками номер 290. Сотрудники полиции попытались проверить соцсети девочки, но все переписки оказались стерты. Телефон девочки был недоступен после того, как она села в машину. В ходе расследования предполагалось, что Александру хотят насильно выдать замуж. К розыску девочки присоединилась общественная организация цыган «Штар».

«Председатель Гена Виноградов подчеркнул, что местные жители – молдавские цыгане не имеют к пропаже ребенка никакого отношения. Сейчас он разбирается по своим каналам, обзванивает общины по всей стране», — сообщали в информационном центре Правительства Тюменской области.

В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео

Найдена в Саратове


Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Оперативникам удалось вычислить направление движения серой Kia Rio, на которой увезли девочку. Спустя почти двое суток пропавшую школьницу нашли в Саратовской области, у города был введен план «Перехват». Почти в двух тысячах километрах от дома девочки автомобиль был остановлен саратовскими сотрудниками Госавтоинспекции. Все пассажиры автомобиля, включая несовершеннолетнюю, в настоящее время находятся в отделении полиции. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей инцидента.

«Такое распространено не только среди цыган, но и в других этнических группах населения нашей большой страны, да и не только нашей. С точки зрения обычаев — всё нормально, это исторические традиции, право на самоопределение и часть охраняемой культуры. Но всё это хорошо только тогда, когда все стороны не против, включая невесту. А также при условии адекватного и должного к ней отношения во время обряда. По сути, это такой квест или игра на старый лад. Если же родители похищенной девушки напишут заявление в полицию — это повод для возбуждения уголовного дела с внушительными сроками наказания — от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Так что «жениху» может грозить реальный срок за подобные действия», — цитирует слова руководителя юридического департамента московской коллегии адвокатов Никиты Тарновского aif.ru.

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Полиция Британия долгие годы позволяла бандам мигрантов насиловать детей
DM: В Англии банды мигрантов насиловали девочек при попустительстве полиции
01 февраля 2025, 16:08

Фото: istockphoto/VV Shots

В начале 2025 года Илон Маск жестко высказался в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, призвав его уйти в отставку. Маск обвинил Стармера в том, что тот закрывал глаза на массовые изнасилования мигрантами британских девочек и способствовал тому, что банда насильников ушла от наказания, несмотря на очевидность их вины.
С середины 90-х годов 76 банд мигрантов насиловали девочек при полном попустительстве правоохранителей, передаёт британское издание Daily Mail. Жертвами стали дети из неблагополучных семей и приютов. Больше всего несовершеннолетних пострадало в городах Телфорд, Олдхэм и Рочдейл. Извращенцы входили в доверие к детям с помощью сладостей и игрушек, после чего совершали насилие.

Стали известны истории 15-летней девочки, которую в течение года насиловали 70 человек, а также ещё двоих детей шести и семи лет, которых несколько месяцев использовали для утех три брата-пакистанца. Около 400 преступников были осуждены, при этом 155 из них досрочно вышли на свободу и вернулись в города, где совершили свои преступления.

Как отметила эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, полиция боялась обвинений в расизме и недостаточной толерантности больше, чем опасной ситуации для своих граждан.

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#великобритания
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В Таиланде автобус с российскими туристами рухнул с дороги в обрыв
Автобус с россиянами слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде
01 февраля 2025, 15:24

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде туристический автобус, в котором были россияне, слетел с горной трассы. Авария произошла в Пхукете, на перевале Карон – Патонг.
Туристы возвращались с экскурсии по горной дороге (так называемый «серпантин»). Местный водитель автобуса не справился с управлением, сообщает телеграм-канал SHOT. Машину резко повело в сторону, после чего автобус слетел с трассы и, пролетев 15 метров, повис на крутом склоне, задержанный камнями и деревьями.

Такое положение транспортного средства затруднило спасательные работы. Специалисты экстренных служб эвакуируют пассажиров по склону горы при помощи верёвок и карабинов. ПО предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили сотрудники генерального консульства РФ в городе Пхукет, в числе туристов находились двое россиян. Состояние обоих не вызывает опасений, оба отказались от госпитализации, добавили российские дипломаты.

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#водитель
#таиланд
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В российском регионе прохожие дважды ограбили умершего в машине мужчину
01 февраля 2025, 13:53

Фото: iStock/Daria Kulkova

В российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину, сообщает кемеровское ГУ МВД. По информации ведомства, сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.
«Спустя несколько часов заметившие машину две прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, а одна из них решила проверить пульс мужчины. Заметив у него на шее ювелирное изделие, она похитила цепь. Украшение злоумышленница сдала в ломбард», — пишет «Ciбдепо», отмечая, что подозреваемые установлены, а в полиции возбуждены уголовные дела.
Тем временем в Москве будут судить хозяина квартиры, который наблюдал через скрытую камеру за двумя девушками, арендовавшими у него квартиру. Как сообщает АГН «Москва», мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании запрещенных средств для слежки. Свою вину арендодатель признал.
«Фигурант установил в своей квартире специальные технические средства, а именно цифровой видеорегистратор, предназначенный для получения видеоинформации со звуковым сопровождением. С помощью указанного устройства обвиняемый осуществлял наблюдение за двумя девушками, которые арендовали его квартиру», — приводят в агентстве сообщение ГСУ СК РФ по Москве.
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