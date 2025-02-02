WSJ: разбившийся военный вертолет в Вашингтоне являлся «такси» для VIP-персон

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Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk являлся «такси» для VIP-персон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Вертолет армии США Black Hawk <…> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишут в издании.
Столкновение вертолета и самолета возобновило обсуждение вопроса о выполнении роли такси в перегруженном авиапространстве Вашингтона. Напомним, что вечером 29 января в происшествии погибло 67 человек, в числе который были российские спортсмены.
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Иван Мусатов