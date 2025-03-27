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Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

Бронемашину пропавших в Литве военных США нашли под водой без экипажа
Фото: iStock/antony84

Фото: iStock/antony84

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules, на которой находились четверо пропавших американских военных, обнаружили затопленной на литовском полигоне. Об этом сообщило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве», — сообщило американское командование.
Машину нашли в водоёме после масштабной операции с участием американских и литовских специалистов. Отмечается, что поиски солдат продолжаются. Их судьба остается неизвестной, как и обстоятельства, которые привели к погружению транспорта на дно водоема.

Ранее один из порталов литовского радио и телевидения со ссылкой на источники заявил о возможной гибели военных, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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В Подмосковье совершено нападение на офицера Минобороны
26 марта 2025, 20:50

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В среду утром было совершено нападение на офицера Минобороны в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что киллер поджидал военного около подъезда. Как только офицер вышел, по нему сразу же открыли огонь из пистолета Макарова с глушителем.

Предварительно сообщается, что сотрудник Минобороны получил ранение, но его водитель открыл ответный огонь и смог спугнуть стрелка.

Позже тело киллера было обнаружено в лесополосе в Балашихе. В настоящее время неизвестно, покончил ли он с собой или его убили за провал операции.

Правоохранительные органы проводят расследование.

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Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
26 марта 2025, 20:34

Фото: iStock/Rawf8

Основателю «Русагро»и бывшему сенатору Белгородской области Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Руслан Кожура.
Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены дела по двум соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее в офисах «Русагро» в Москве и Белгороде прошли обыски, в результате чего были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.

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Росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинской картой»
Подозреваемых в мошенничестве в Москве задержали с помощью спецназа Росгвардии
26 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве при поддержке ОМОН «Авангард» столичного ГУ Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с реализацией федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему, направленную на хищение бюджетных средств. Они подали заявку на участие в программе и заключили фиктивный договор на оказание услуг в сфере культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники покупали билеты на мероприятия, но не посещали их, оформляли карты на подставных лиц, похищали деньги, предназначенные для молодежи, и использовали другие способы для обмана.

Всего задержанные купили более 300 билетов, потратив на это порядка одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Названа одна из причин задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Вадима Мошковича могли задержать за захват активов холдинга «Солнечные продукты»
26 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/Diy13

Telegram-канал Mash назвал одну из причин задержания в Москве основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.
Бизнесмена могли задержать по подозрению в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Также, по данным канала, в отношении Мошковича уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Возможным пособником предпринимателя может быть Максим Басов, занимавший должность гендиректора ГК «Русагро» до ноября 2021 года.

В настоящее время в офисах Мошковича в Москве и Белгороде проводятся обыски.

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Задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович
В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
26 марта 2025, 15:57

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в офисах его компании в Москве и Белгороде проходят обыски. В ближайшее время самого Мошковича допросят.

Пресс-секретарь «Росагро» Екатерина Золотухина на запрос журналистов издания Бел.ру отвечать не стала, заявив, что все комментарии будут предоставлены только после выхода официального заявления.

Компанию «Росагро» бизнесмен основал в 2004 году. В последствии она стала одним из крупнейших агрохолдингов России. Спустя два года он занял должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мошковича в 1,7 млрд долларов.

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