Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

Основателю «Русагро»и бывшему сенатору Белгородской области Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Руслан Кожура.