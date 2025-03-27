Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

Фото: iStock/antony84
Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules, на которой находились четверо пропавших американских военных, обнаружили затопленной на литовском полигоне. Об этом сообщило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве», — сообщило американское командование.Машину нашли в водоёме после масштабной операции с участием американских и литовских специалистов. Отмечается, что поиски солдат продолжаются. Их судьба остается неизвестной, как и обстоятельства, которые привели к погружению транспорта на дно водоема.
Ранее один из порталов литовского радио и телевидения со ссылкой на источники заявил о возможной гибели военных, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также:
В США допустили подключение РФ к SWIFT при одном условии
Стало известно, по каким причинам ФИФА и УЕФА отстранили Россию
В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
Мария Моисеева