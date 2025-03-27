В США допустили подключение РФ к SWIFT при одном условии

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США готовы рассмотреть возможность возвращения России в международную банковскую систему SWIFT в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.
«Все обсуждаемо», — ответил он на вопрос о SWIFT относительно РФ, подчеркивая, что для этого необходим успех мирного процесса.Бессент подчеркнул, что Вашингтон может как смягчить, так и усилить санкции против России, исходя из развития событий.
Однако глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отмечал, что международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой.
Впервые РФ пригрозили серьезным отключением от SWIFT в 2014 году. В результате была разработана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на 1 декабря к ней подключились более 580 организаций, включая иностранные компании. В ЦБ РФ отмечают стабильный рост трафика через СПФС.
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