В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей

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Выяснилась личность самого честного сотрудника ГИБДД, который отказался от огромной взятки в Москве. Им оказался 41-летний полковник ГИБДД Сергей Кобозев, командир 2-го спецбатальона, передает Telegram-канал SHOT.
Он отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом. Указывается, что эта сумма в пять раз превышает среднюю зарплату сотрудника полиции.
На Новолучанской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль, после чего владелец предложил Кобозеву крупную сумму. Полковник, возглавляющий спецбатальон с 2017 года (став «самым молодым комбатом» в 33 года), отверг попытку подкупа.
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«Кобозев (ранее) во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Вот и накануне он подтвердил свои слова делом», — пишет про мужчину SHOT.Бизнесмен, занимающийся арендой элитного транспорта и охранными услугами, пытался избежать ответственности за незаконно установленную синюю мигалку на своём микроавтобусе.
На Новолучанской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль, после чего владелец предложил Кобозеву крупную сумму. Полковник, возглавляющий спецбатальон с 2017 года (став «самым молодым комбатом» в 33 года), отверг попытку подкупа.
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Мария Моисеева