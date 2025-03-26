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В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей

SHOT: Отказавшимся от взятки в 665 тысяч рублей сотрудником ГАИ оказался Кобозев
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

Выяснилась личность самого честного сотрудника ГИБДД, который отказался от огромной взятки в Москве. Им оказался 41-летний полковник ГИБДД Сергей Кобозев, командир 2-го спецбатальона, передает Telegram-канал SHOT.
Он отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом. Указывается, что эта сумма в пять раз превышает среднюю зарплату сотрудника полиции.

«Кобозев (ранее) во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Вот и накануне он подтвердил свои слова делом», — пишет про мужчину SHOT.
Бизнесмен, занимающийся арендой элитного транспорта и охранными услугами, пытался избежать ответственности за незаконно установленную синюю мигалку на своём микроавтобусе.

На Новолучанской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль, после чего владелец предложил Кобозеву крупную сумму. Полковник, возглавляющий спецбатальон с 2017 года (став «самым молодым комбатом» в 33 года), отверг попытку подкупа.

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В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
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В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
26 марта 2025, 23:11

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Министерство просвещения РФ подготовило памятку по противодействию физическому и психологическому насилию, травле и унижениям в школах, техникумах и колледжах. Это пособие ориентировано как на учащихся, так и на педагогов и родителей.
В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства. На местах будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия по этому вопросу. В памятке указаны не только способы так называемого «буллинга», но и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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В Москве силовики задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Названа причина задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
26 марта 2025, 19:18

Вадим Мошкович (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Основатель агрохолдинга «Русагро», бывший сенатор Вадим Мошкович и несколько сотрудников компании задержаны в Москве. Они подозреваются в причастности к хищениям денежных средств.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что днём в офисах компании проходили обыски. Силовики задержали также генерального директора «Русагро» Тимура Липатова. Его, как и Мошковича, в настоящее время проверяют на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.

Делом занимаются сотрудники Следственного департамента МВД. Оно возбуждено по фактам хищений в компаниях, с которыми агрохолдинг состоял в деловых отношениях. Уточняется, что процессуальный статус Вадима Мошковича пока не определён. На фоне этих новостей акции «Русагро» теряли в котировках до 20% стоимости.

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#мвд
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#сотрудники
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«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток
26 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/Denisfilm

Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток в интервью на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.
По словам мужчины, женщины часто пользуются его услугами из любопытства, а некоторые – из-за одиночества. При этом он отметил, что на большинстве встреч секса не случается. Часто он просто разговаривает с клиентками и поддерживает их морально.

«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».
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#мужчины
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Диетолог рассказал, как выбрать хороший авокадо
Диетолог Пристанский: при выборе авокадо нужно смотреть на мягкость и упругость
26 марта 2025, 17:13

Фото: iStock/Hleb Usovich

Плод с плотной темно-зеленой кожицей — популярный и востребованный продукт. Он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Однако очень важно выбрать хороший продукт.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбирать авокадо.

«Авокадо должен быть мягким. Мы берем плод, осматриваем его на наличие повреждений (их не должно быть). На нем могут присутствовать потемнения на самой шкурке, шкурка должна быть. Есть еще темный авокадо — коричневато-фиолетовый будто — это такой сорт. Мы берем этот плод, он должен быть упругим, но в то же время легко играть в руке», — поделился эксперт.

По его словам, у каждого из фруктов всегда должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.

«Если там нет черных вкраплений и полностью однородный цвет, то плод можно смело брать. А если мы берем плод твердый, то его лучше погрузить в фольгу и поставить в любое теплое место дома. Либо кинуть буквально на две минутки в горячую воду», — посоветовал диетолог.

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#диетолог
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#овощи
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Диетолог назвал продукт-альтернативу высококалорийному маслу
Диетолог Пристанский: авокадо может быть альтернативой маслу
26 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/tashka2000

Авокадо — плод, богатый витаминами и минералами. Несмотря на высокую калорийность, он популярен среди приверженцев здорового образа жизни.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что в авокадо много жирных кислот, нутриентов и витаминов, которые необходимы нашему организму.

«У авокадо приятные вкусовые показатели, плюсом ко всему его можно использовать как некую альтернативу маслу. Он по калорийности даже чуть ниже. Как правило, его можно использовать, в чем угодно, даже в приготовлении соусов дополнительных», — поделился эксперт.

По его словам, авокадо доставляет рациону дополнительных вкусов.

«Авокадо можно переесть, как и огурцов. К примеру, если съесть 7 килограммов огурцов, вы хорошо почистите желудок, но калорийность точно будет в избытке. С авокадо такая же история. Из плюсов: он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, потому является источником жиров, которые служат главным структурным материалом почти всех андрогенных гормонов», — объяснил Пристанский.

Он добавил, что авокадо можно давать в любом возрасте, потому что этот продукт не требует дополнительных специй.

«Даже с трех лет абсолютно без проблем можно употреблять. Он имеет приятную консистенцию, легкий вкус, не требует дополнений, ни одного случая аллергии не выявлено», — заявил диетолог.

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#фрукты
#еда
#питание
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