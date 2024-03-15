Военный хирург извлек из щеки раненого бойца ВС РФ предмет, похожий на боеприпас

Фото: iStock/Andy___Gin
Военный хирург Сергей Кучиц извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. Об этом рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.
Как рассказал журналист, в этот момент военный хирург Сергей Кучиц скомандовал всем покинуть операционную и продолжил работать. Он был одет в бронежилет, тактические очки и каску. Оперировал с одной лишь мыслью: «С Божьей помощью не взорвется».
Читайте также:
Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО
Раненый российский боец записал видео перед смертью, но чудом выжил
Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ - видео
Элина Позднякова