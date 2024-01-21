Раненый российский боец записал видео перед смертью, но чудом выжил

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Раненый российский боец записал предсмертное видео, в котором продекламировал стих о Родине.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» пишет, что доброволец Константин Головин говорил на камеру, что вколол себе двойную дозу мощного обезболивающего, но считал, что «дальше ползти бессмысленно».
После этого он обратился к товарищам и сказал, что не сможет к ним добраться. Под звуки разрывающихся снарядов он прочитал стих Игоря Талькова про «Несчастную Великую Россию».
Но боец чудом выжил.
Ранее сообщалось, что российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.
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После этого он обратился к товарищам и сказал, что не сможет к ним добраться. Под звуки разрывающихся снарядов он прочитал стих Игоря Талькова про «Несчастную Великую Россию».
Ранее сообщалось, что российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.
«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.Читайте также:
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Мария Фирсова