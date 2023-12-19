Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ - видео

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Раненный в ногу российский боец вытащил на себе из-под огня товарища, который получил более тяжелые ранения. Такое видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Первый боец попытался отвлечь внимание на себя и многократно смог увернуться от сбросов гранат с дрона, одновременно вызывая эвакуацию по рации.
Тогда дрон ВСУ переключается на тяжелораненого парня, но попасть точно по нему ему не удалось.
Военный мог передвигаться только ползком, однако своего товарища, который получил еще более тяжелые ранения, не бросил и вытащил из-под огня противника. Тот забрался на спину и обхватил бронежилет парня руками, и они начали движение. При этом тяжелораненый время от времени терял сознание и сползал.
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Тогда дрон ВСУ переключается на тяжелораненого парня, но попасть точно по нему ему не удалось.
«Судьба парней всё также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», - пишут военкоры.
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Элина Позднякова