Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор

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Верховный суд ДНР вынес заочный приговор гражданину Франции Куэста Хьюго Джулиану, который воевал в рядах ВСУ против армии России. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет РФ.
Согласно информации суда, в 2022 году обвиняемый решил заработать и добровольно прибыл на территорию Украины, где был зачислен в ряды войск на должность механика-водителя разведывательного отделения. Участие в боевых действиях француз принимал с июля 2022 года по февраль текущего года.
Суд заочно приговорил наемника к лишению свободы сроком на четырнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.
Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Однако президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе продолжают обсуждать возможность отправки войск на Украину.
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Суд заочно приговорил наемника к лишению свободы сроком на четырнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.
Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Однако президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе продолжают обсуждать возможность отправки войск на Украину.
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Екатерина Коршунова