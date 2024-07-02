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ФСБ задержала челябинца за призывы действовать против госбезопасности России

02 июля 2024, 11:04
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, кадры публикует ТАСС.
Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.




Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.



Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора.

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#фсб
#челябинск
#преступление
#дело
#уголовное дело
#мужчины
Басманый суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана
02 июля 2024, 11:20

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Басманном суде Москвы, по решению суда заочно арестованы бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщили РИА Новости.
Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Владимира Гройсмана и Павла Климкина на два месяца.

«Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции подозреваемых в Россию или с момента их задержания на территории РФ, так как оба они объявлены в международный розыск», — сообщили в издательстве.

В апреле Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения Климкину и Гройсману в совершении обстрелов и других преступлений в Донбассе. Их обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации — применение запрещённых средств и методов ведения войны.

Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с июня 2014 по август 2019 года. Владимир Гройсман был спикером Верховной рады в 2014–2016 годах, а затем более трёх лет занимал пост премьер-министра.

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Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину — видео

В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным
#суд
#следственный комитет
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#фсб
#пост
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Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину — видео
Страна: Украинские полицейские жестоко избили полуобнаженного мужчину
02 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинские стражи порядка жестоко избили мужчину на Привозе в Одессе, а также использовали против него баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», опубликовав видеокадры. На них видно, что съемка происходит из автобуса. О причинах такого поведения полицейских ничего не сообщается.
В целом рукоприкладство посреди улиц Украины не является уже чем-то необычным, особенно после объявления и ужесточения мобилизации в республике. Граждане призывного возраста не стесняются оказывать сопротивление ни работникам военкомата, ни пограничникам, ни полицейским. Есть даже случаи с перестрелками.
Недавно посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщал, что израильтянам, имеющим украинское гражданство, следует подумать перед приездом в республику по делам, поскольку участились случаи их задержания на границе.

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#украина
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В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным
02 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/FOTOKITA

В Лондоне задержали бывшую сотрудницу тюрьмы за секс с заключенным, который также попал на видео. Об этом информирует The Sun.
Руководство тюрьмы заинтересовалось 29-летней Линдой Де Соуза Абреу, когда получило видео, на котором та занимается сексом с заключенным. При этом она игнорировала сообщения, поступающие ей от коллег по радиосвязи.

Ролик, снятый другим преступником, распространялся среди заключенных с помощью незаконно пронесенных смартфонов. После того, как кадры попали в соцсети, девушка уволилась.

Уточняется, что во время работы в тюрьме Абреу скрывала, что является моделью OnlyFans. Она снимала интимный контент с мужем и даже участвовала в оргии из 15 человек в рамках шоу. Ей предъявили обвинения в неправомерном поведении на государственной службе. Девушка ожидает суда.

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На Алтае на 12 лет осудили педофила, который в гостях растлил 7-летнюю девочку
02 июля 2024, 10:06

Фото: istockphoto / Rafa Jodar

В Чойском районе Республики Алтай суд вынес приговор 57-летнему жителю Новокузнецка, который растлил семилетнюю девочку.
Как сообщили в СК России по региону, мужчина был признан виновным по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Инцидент произошёл в ноябре 2023 года в селе Чоя. Мужчина пришёл в гости к родственникам и совершил в отношении семилетней девочки действия сексуального характера. Когда мать девочки вернулась домой с работы, ребёнок рассказал ей о случившемся, и женщина обратилась в полицию», — сообщили в Лента.ру.

Кроме лишения свободы на 12 лет в колонии строго режима, подсудимый обязан выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

Ранее в Ленинском районном суде был вынесен приговор педофилу-рецидивисту, который вёл интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете. Его приговорили к 9,5 годам колонии.

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#компенсации
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#Алтай
#педофилия
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Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
Подростку грозит до 20 лет колонии за диверсию под Калугой по заданию куратора
02 июля 2024, 10:05

Фото: iStock/PamWalker68

Правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». Прибывшие на сообщение о пожаре сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный вскрыл и поджег батарейный шкаф, а также попытался поджечь соседний релейный шкаф, однако не смог его взломать.

Преступником оказался 16-летний местный житель. Юноша признался, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера в Telegram. Куратор пообещал заплатить подростку 50 тысяч рублей за совершение преступление, но спустя некоторое время перестал выходить на связь.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет тюремного заключения.

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#полиция
#преступление
#уголовное инцидент
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#калужская область
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В Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа
02 июля 2024, 09:53

Фото: iStock/alex_u

Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Об этом пишет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник утром, 2 июля. Мужчины 2005 и 2002 года рождения получили травмы головы и тела, в настоящее время они находятся в реанимации.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ведомстве отметили, что проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ в строящемся здании.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли двум мужчинам, упавшим в шахту лифта с высоты третьего этажа. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла

В квартире Подольска газовый баллон разорвался из-за аномальной жары
#полиция
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#помощь
#травмы
#инцидент
#мужчины
#нарушения
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В квартире Подольска газовый баллон разорвался из-за аномальной жары
02 июля 2024, 09:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв в квартире подмосковного Подольска произошёл из-за туристического баллона, который накалился на аномальной жаре, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний житель Подольска отправился отдыхать в Краснодарский край, оставив на балконе своей квартиры туристический газовый баллон. Он накалился на жуткой аномальной жаре и разорвался.

К счастью, возгорания после взрыва не последовало, однако в квартире всё же выбило окна. Хозяин туристического набора узнал о случившемся, когда отдыха на пляже.

Напомним, ранее взрыв в квартире устроил житель Казани, который гнал самогон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#жара
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В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла
02 июля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / heckepics

В Саратовской области россиянка сорвалась с колеса обозрения в городском парке.
Инцидент произошёл в городском парке Энгельса. По словам очевидцев, россиянка совершила четыре круга на колесе обозрения и упала. Об этом сообщила «Российская газета».

«Женщина получила серьёзные травмы. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались её реанимировать, но, к сожалению, спасти её не удалось. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. Специалисты соответствующих ведомств выясняют обстоятельства произошедшего», — рассказали в издании.

Ранее в Нальчике произошла похожая ситуация: из-за остановки аттракциона на нём застряли 13 человек. По предварительным данным, причиной остановки стали технические неполадки. Всех гостей парка, оказавшихся на карусели, спасатели оперативно сняли. Во время инцидента никто не пострадал.

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#аттракционы
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В Приморье возбудили уголовное дело на чиновников, создавших ОПГ
02 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, которого подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ), об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК по Приморскому краю.
Как удалось установить следствию, в ОПГ Ковальчука входили: бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Приморском крае (ТУ Росимущество) Денис Горовчук, а также Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко, Игорь Ивченко и другие.

Выяснилось, что Ковальчук производил незаконные махинации с имуществом. Он присваивал себе подлежащие уничтожению объекты, а затем продавал их на вторичном рынке. В настоящий момент установлены шесть преступных эпизодов.

В настоящий момент трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей.

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