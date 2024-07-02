ФСБ задержала челябинца за призывы действовать против госбезопасности России

Фото: iStock/irene_rebrova
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, кадры публикует ТАСС.
Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора.
Читайте также:
Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
В Приморье возбудили уголовное дело на чиновников, создавших ОПГ
В Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора.
Читайте также:
Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
В Приморье возбудили уголовное дело на чиновников, создавших ОПГ
В Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа
Екатерина Коршунова