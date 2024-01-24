Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»

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Волк, напавший на четырех человек и убивший женщину в районе курорта «Озеро Медвежье» в Курганской области, возможно, был носителем так называемого «зомби-вируса». Об этом пишет газета «Известия».
По словам очевидцев, хищник вел себя странно и имел стеклянные глаза. Некоторые из местных жителей предполагают, что вирус мог быть передан от заболевших им ранее диких косуль, мигрирующих через Курганскую область.
«Зомби-вирус» впервые был выявлен у оленей в американском штате Колорадо. Учёные выявили, что у больных им животных
поражается головной мозг, поведение становится неадекватным. Кроме того,в результате поражения вирусом у них снижается вес, нарушается координация и исчезает страх перед людьми, что приводит к летальному исходу.
Напомним, что 23 января в Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок Курорт Озеро Медвежье и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава округа Антон Волков в своём Telegram-канале. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами. В итое волка ликвидировали, территорию поселка патрулируют сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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«Зомби-вирус» впервые был выявлен у оленей в американском штате Колорадо. Учёные выявили, что у больных им животных
поражается головной мозг, поведение становится неадекватным. Кроме того,в результате поражения вирусом у них снижается вес, нарушается координация и исчезает страх перед людьми, что приводит к летальному исходу.
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Артем Путинцев