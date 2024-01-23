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В Курганской области волк растерзал женщину

В результате нападения волка в Курганской области погибла женищна, трое ранены
23 января 2024, 08:27
Фото: istock / hkuchera

Фото: istock / hkuchera

В Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок и напал на четырех человек. Об этом сообщает глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в телеграм-канале.

Инцидент произошел в поселке Курорт Озеро Медвежье, зверь до поимки успел напасть на людей. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами.
«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — написал глава округа.

Хищника ликвидировали, территорию поселка патрулируют сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Кургане экстренно эвакуировали жильцов двух многоэтажных домов
23 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/DmyTo

Жителей двух 17-этажных домов в центре Кургана пришлось экстренно эвакуировать. Это произошло после того, как люди стали жаловаться на то, что в их квартирах раскачиваются люстры.
Сообщения о качающихся люстрах стали поступать на номер 112 нынешней ночью, сообщает пресс-служба городской мэрии. На место экстренно отправились сотрудники регионального управления МЧС и полиция. Туда же приехали заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев, руководство департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также руководители департамента ЖКХ и Административно-технической инспекции.

Сотрудники МЧС совместно с правоохранителями провели превентивную эвакуацию жильцов. Тех, кто нуждался во временном жилье, разместили в гостинице «Курган». У домов выставлен полицейский патруль. Причины происшедшего устанавливаются. Высказывалось предположение, что происшедшее могло быть вызвано отголосками сильного землетрясения на границе Казахстана и Киргизии.

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#мчс
#сотрудники
#землетрясения
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В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту
В Приморье военного осудили на два года за одобрение терактов на Крымском мосту
23 января 2024, 08:08

Фото: istock / Zolnierek

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии-поселения за пропаганду терроризма и оправдание террористических актов на Крымском мосту. Об этом пишет РАИ Новости.

Военнослужащий был не согласен с решением руководства РФ о проведении СВО на Украине и публично одобрял и оправдывал современные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года теракты на Крымском мосту.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#ук
#новости
#сво
#рф
#военные
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Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто
Мужчина в маске из фильма ужасов с мачете ранил минимум двух прохожих в Канаде
23 января 2024, 05:16

Фото: istockphoto/anna avdeeva

Как минимум два человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого мачете, в канадском Торонто. Об этом 22 января сообщил телеканал Global News.
Полиция Торонто сообщила, что бригады экстренной помощи прибыли в район Батерст-стрит и Финч-авеню Вест в понедельник 15:29. Изначально на пульт дежурному поступила информация о двух пострадавших в результате нападения человеке с мачете.

В результате один человек был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Вторую жертву найти не удалось.

По словам полиции, подозреваемый, который до сих пор не найден, был одет в белую хоккейную маску из фильма ужасов. В связи с инцидентом средняя школа Нортвью-Хайтс, расположенная в этом районе, была временно закрыта.

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#полиция
#школа
#человек
#информация
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Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
22 января 2024, 22:55

Фото: iStock/SteveCollender

У границ Китая, Казахстана и Киргизии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Об этом стало известно из сообщения республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
«Двадцать второго января 2024 года в 23.08 (21.08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что толчки произошли на глубине 15 км. Эпицентр землетрясения находился в 862 километрах от Ташкента. Жители Узбекистана также ощутили подземные толчки. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.

По данным СМИ, жители Алма-Аты также почувствовали землетрясение мощностью 5 баллов. В настоящее время власти призвали всех покинуть свои дома и выйти на улицу до особого распоряжения.

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#землетрясения
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Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой
В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол
22 января 2024, 22:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

В Нижегородской области арестовали мать, которая бросила трехмесячного ребенка головой об пол, после чего попыталась добить младенца ногой. Об этом сообщили на сайте Городецкого городского суда.
Следствие установило, что 7 января женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась убить собственную дочь. Она взяла ее за ноги и с силой бросила об пол, а после этого сильно пнула ее по голове. Остановить ее смог посторонний мужчина, который в этот момент находился в квартире.

По факту покушения на убийство малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщину до 14 марта. Малышка находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.

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#уголовное дело
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#следствие
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Несколько самолетов не смогли приземлиться в Пулково из-за сильного бокового ветра
Из-за сложных метеоусловий в Петербурге 9 рейсов направили на запасные аэродромы
22 января 2024, 21:37

Фото: iStock/alexflower

Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково в Ленинградской области перенаправляют в другие аэропорты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Согласно сообщению, часть самолетов направили в Москву, еще несколько – в Архангельск. По предварительным данным, сложные погодные условия продлятся до 6 часов утра следующего дня.

«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 6 утра. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», - рассказали РИА Новости в управляющей компании аэропорта «Пулково».

При этом те воздушные суда, которые только вылетели из столицы, возвращаются обратно.

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СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки
22 января 2024, 21:15

Фото: iStock/Akintevs

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщило управление СК по региону.
Отмечается, что Следственный комитет также назначил комплекс судебных экспертиз. На данный момент опрашиваются свидетели и устанавливается личность и местонахождение преступника.

Напомним, рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки. Тело было спрятано в сумке с вещами, сложено пополам и перевязано верёвкой.

В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Остальных подробностей произошедшего на данный момент не сообщается.

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#убийство
#уголовное дело
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В Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка
22 января 2024, 18:40

Фото: iStock/Motortion

Рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, труп был спрятан в сумке с вещами, сложен пополам и перевязан верёвкой. На ногах и голове убитой были надеты пакеты.

В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Он сам рассказал о совершении преступления своей знакомой, а также о том, что намерен спрятать тело. В настоящий момент мужчину разыскивают.

Тело убитой девушки отправили на экспертизу для установления точной причины её смерти. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

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#подросток
#убийство
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Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели выброшенного из поезда кота
22 января 2024, 18:10

Фото: iStock/blinow61

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса, который был выброшен проводницей из поезда. Об этом пишет телеграм-канал СКР.
Сообщается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад по результатам процессуальной проверки. Примечательно, что в возбуждении уголовного дела было отказано. На данный момент в сети запустили петицию, которая направлена на то, чтобы уволить проводницу, ее подписали более 300 тысяч человек.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

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