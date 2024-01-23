В Курганской области волк растерзал женщину

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В Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок и напал на четырех человек. Об этом сообщает глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в телеграм-канале.
Инцидент произошел в поселке Курорт Озеро Медвежье, зверь до поимки успел напасть на людей. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами.
«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — написал глава округа.
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Алина Юрчак