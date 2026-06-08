Волки набросились на сотрудников зоопарка
В американском зоопарке два волка атаковали сотрудников. Инцидент произошёл в «Вашингтон-Парк» (Мичиган-Сити, штат Индиана), пишет WHSV.
Хищники напали на мужчину и женщину, которые проводили уборку в вольере. Прибывший на место первым спасатель обнаружил женщину снаружи. Медики зафиксировали у неё не менее четырёх глубоких ран на шее, руках и ногах. Второй пострадавший находился внутри вольера — его травма оказалась менее серьёзной, у него диагностировали укус предплечья. Обоих госпитализировали.
В полиции Мичиган-Сити уточнили, что нападение произошло на следующий день после естественной гибели одного из волков из той же стаи. Связь этого события с внезапной агрессией животных официально не комментируется.
Зоопарк продолжает работу в штатном режиме, однако основной вольер с волками закрыли для посетителей. Сотрудники наблюдают за оставшимися хищниками и оценивают их поведение.
Читайте также: