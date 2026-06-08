Волки набросились на сотрудников зоопарка

08 июня 2026, 21:08

WHSV: нападение волков произошло на двух смотрителей зоопарка в США

Фото: istockphoto/twildlife

В американском зоопарке два волка атаковали сотрудников. Инцидент произошёл в «Вашингтон-Парк» (Мичиган-Сити, штат Индиана), пишет WHSV.