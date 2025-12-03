Волки-людоеды напали на пятилетнего мальчика и съели его руки
В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков-людоедов. Об этом пишет газета New Indian Express.
Одна трагедия произошла 29 ноября, когда два волка напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и поволокли его в заросли сахарного тростника. Один хищник вцепился в ноги, другой — в шею. Люди бросились вдогонку и нашли мальчика в полукилометре от дома в луже крови — звери съели его руки. Ребенок скончался.
Через восемь часов в другом селе, в 70 километрах от первого, хищники похитили 10-месячную девочку, спавшую рядом с матерью. Местные жители два с половиной часа с факелами искали младенца. Вскоре тело малышки нашли в 800 метрах от дома.
К борьбе с волками подключилось лесное ведомство. В местах нападений расставили ловушки, в воздух подняли дроны для поиска зверей. Специалисты допускают, что девочку мог утащить другой хищник, так как рядом нашли следы, не характерные для волка.
Оба нападения случились в округе Бахрайч, где в сентябре и октябре за три недели волки-людоеды убили шестерых. Всего за три месяца жертвами хищников стали 10 человек, еще 38 получили ранения.
