Вооружённые ученики угрожали учителю в школе Гамбурга

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В одной из школ Гамбурга два ученика, предположительно, угрожали учителю. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее газета сообщала, что в школе в Гамбурге забаррикадировались двое вооружённых мужчин. Отмечалось, что на место происшествия прибыла полиция, которая приступила к штурму здания.
Полицейским удалось выяснить, что предполагаемыми мужчинами с оружием стали два ученика, которые могли угрожать учителю. При этом, на данный момент, ещё не удалось выяснить, являются ли они учениками именно этой школы.
Уточняется, что у одного из учеников есть пистолет.
Полиция проникла в здание и проводит операцию по поиску предполагаемых преступников.
Отмечается, что остальных учеников постепенно эвакуируют.
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Полицейским удалось выяснить, что предполагаемыми мужчинами с оружием стали два ученика, которые могли угрожать учителю. При этом, на данный момент, ещё не удалось выяснить, являются ли они учениками именно этой школы.
Полиция проникла в здание и проводит операцию по поиску предполагаемых преступников.
Отмечается, что остальных учеников постепенно эвакуируют.
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Анастасия Чинкова