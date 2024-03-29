Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни. Всего он был приговорён к 9 годам 10 месяцам. Об этом пишет Shot.
Из ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края вор в законе вышел из-за плохого состояния здоровья. Уточняется, что у Калашова появились серьезные проблемы со зрением на фоне сахарного диабета.
В 2018 году суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы за вымогательство. Издание напоминает, что в 2015 году Шакро участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства у владелицы кафе Elements. В 2016 году его смогли задержать.
По некоторым данным, Шакро Молодой стал лидером российского преступного сообщества в 2013 году после того, как умер вор в законе Дед Хасан. В начале 90-х годов из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов.
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В 2018 году суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы за вымогательство. Издание напоминает, что в 2015 году Шакро участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства у владелицы кафе Elements. В 2016 году его смогли задержать.
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Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство
Элина Позднякова