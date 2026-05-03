03 мая 2026, 15:16

Воробей помог мужчине выиграть 66 миллионов рублей в лотерею в США

В американском штате Огайо мужчина принял неожиданный визит воробья за знак удачи и в итоге выиграл в лотерею 879 тысяч долларов (около 66 миллионов рублей). Об этом сообщает People.





По словам счастливчика, он обедал в машине, когда вдруг внутрь залетел воробей и устроился на полу перед пассажирским креслом. Посчитав это добрым предзнаменованием, на следующей неделе он приобрел три лотерейных билета.



Первый билет оказался пустым. Однако на втором мужчина увидел выигрыш в 120 тысяч долларов. Он сразу же позвонил жене с новостью о том, что они наконец разбогатели. Дома супруга внимательно изучила билет и обнаружила, что на самом деле речь идет о ежемесячных выплатах по 10 тысяч долларов (749 тысяч рублей) на протяжении 20 лет. Таким образом, общая потенциальная сумма составляла 2,4 миллиона долларов (180 миллионов рублей). Однако мужчина предпочел получить выигрыш единовременно.



Супруги еще не решили, на что потратят деньги, и планируют проконсультироваться с финансовым советником.



